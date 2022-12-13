Появилось видео с места взрыва на ТЭЦ в Павловске

Прокуратура Пушкинского района Петербурга опубликовала видео, где произошел взрыв на территории заброшенной ТЭЦ в Павловске. Ночью там произошел взрыв. Об этом 27 апреля рассказали в пресс-службе ведомства.
На кадрах видео видно большую воронку. Яма рассоложена у основания бетонной охладительной башни.
Ранее прокуратура поставила на контроль ход расследования взрыва в Павловске. Установлено, что 26 апреля рядом с заброшенным зданием в Павловске произошел взрыв неустановленного устройства.
Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
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