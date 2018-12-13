Появилось видео с места обрушения на стройке "Игора Драйв"

По предварительным данным, под завалами оказалось семь человек.

Ранее Piter.TV публиковал первые снимки со стройке "Игора Драйв", где обрушились металлические шестиметровые конструкции. Позднее в расположение нашей редакции попало видео с места происшествия.

Как мы писали ранее, ЧП случилось в деревне Иваново в Сосновском сельском поселении Ленобласти. На стройке нового трека для "Игора Драйв" рабочие заливали бетоном металлические трибуны. Неожиданно все конструкции обрушились на строителей. Под завалами оказались семь человек.

Очевидцы сообщил Piter. TV, что всем пострадавшим помогли выбраться. На место происшествия вылетели медики на вертолетах. Официальных комментариев от МЧС пока не поступало.

Видео: Piter.TV