Появилось видео последних минут жизни дочери Людмилы Гурченко

В Сети появились видео, снятые неподалеку от места гибели Марии Королевой - единственной дочери советской актрисы Людмилы Гурченко.

Life опубликовал видео, снятое с камер наблюдения во дворе Марии Королевой, незадолго до смерти женщины. Напомним, что вчера, 8 ноября, единственная дочь Людмилы Гурченко скончалась в возрасте 58 лет от остановки сердца. Журналисты уверяют, что получили кадры, сделанные за несколько минут до трагедии.

Дочь Людмилы Гурченко умерла: Мария Королева, последние новости

На видео можно заметить, что Марию Королеву ведут под руки двое мужчин. Непонятно, кто это конкретно - родные и знакомые погибшей, или просто неравнодушные прохожие. Женщина в темной куртке (очевидно, Мария Королева) идет на подогнутых ногах. Она несколько раз падает, но спутники москвички не дают ей упасть на землю.

Вторая часть видео состоит из кадров, снятых с другой камеры видеонаблюдения. Предположительно она находится на двери подъезда Марии Королевой. Мы можем увидеть, как группа санитаров выносит тело погибшей и уезжает на машине скорой помощи. В этот момент дочь звезды советского кино уже мертва - в кадр попадает тело, накрытое черным санитарным мешком.

Ранее мы писали, что на 20-миллионное наследство умершей дочери Гурченко уже есть три претендента.

Фото: кадр из видео Life.ru