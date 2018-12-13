Борис Вишневский: если ты честный человек - иди сдай анализы

Появилось видео, на котором депутат Борис Вишневский якобы призывает своего коллегу Максима Резника сдать анализы на наркотики.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский в очередной раз высказался по поводу скандала вокруг своего коллеги Максима Резника. Ряд политических СМИ и сообществ в соцсетях опубликовали видео, на котором "яблочник" якобы призывает Резника сдать анализы на наркотики. Это короткий 8-секундный отрывок личного разговора Бориса Вишневского с неизвестным собеседником (второй человек просто не попал в кадр). Имя Максима Резника на записи не звучит, но, исходя из контекста, можно предположить, что речь идет о том самом "наркоскандале".

Потому что это унизительно. Вас обвиняют черти в чем. Если ты честный человек, иди сдай анализы, - заявил глава фракции "Яблоко"

Если Вишневский в действительности говорит о необходимости медицинского освидетельствования Резника, то это несколько расходится с его позицией, озвученной в СМИ и соцсетях ранее. До этого лидер "Яблока" не ставил под сомнение честность коллеги, и даже подписывал письмо в его защиту. Впрочем, пока что Борис Вишневский оставил без внимания появление нового видео.

Напомним, в мае разгорелся медиаскандал, главным героем которого стал Максим Резник. В СМИ появилось сразу несколько видео, где депутат якобы употребляет запрещенные вещества, используя при этом специфические приемы курения. В Сети даже появилась петиция, в которой около 3 тысяч петербуржцев потребовали от Резника сдать тест на наркотики. Сторонники Максима Резника утверждали, что речь идет о черном PR и публикации подтасованного или "проплаченного" видео. Авторов роликов - портал "Невские новости" даже пытались обвинить в нарушении журналистской этики. Впрочем, оба видео со специфическим курением были сняты в общественных местах: в первом случае на общем балконе жилого дома, во втором - на городской улице. А значит, операторы были вправе производить съемку, а журналисты - освещать общественно значимое событие, проходившее не в приватной форме.

На данный момент марафон взаимных обвинений так ничем и не закончился. Парламентарий отказался сдавать анализы, заявив, что не хочет "бегать по врачам". Его оппоненты, в свою очередь, пока что не добились отставки депутата или новых доказательств его наркозависимости. Паритет зафиксирован и на поле "медиаразборок". В ответ на слухи о якобы имеющей место быть информационной кампании против оппозиционера... в Сети вскоре появилась информация о 1.5 млн рублей, которые сторонники Резника якобы выделили местным СМИ для улучшения его имиджа.



Видео: Piter.TV