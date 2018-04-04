Появилось видео ледовзрывных работ в Волховском районе

В Ленинградской области спасатели опробовали новый способ подрыва льда на реке: появилась запись видеофиксации мероприятия.

В Волховском районе Ленинградской области спасатели МЧС России провели ледозрывательные мероприятия в устье реки Сясь. Операция помогла ослабить "хватку" льда на территории в две тысячи квадратных метров. Решение о необходимости данной мер приняла комиссия по ЧС Правительства Ленобласти.

В соответствии с прогнозами Гидрометцентра в этом году в Ленинградской области половодье ожидается во второй-третьей декаде апреля. Возможно возникновение ледовых заторов на реках Сясь, Оять и Паша. В связи с этим, по решению правительственной комиссии, за счёт средств бюджета Ленинградской области спланирован и реализуется комплекс превентивных мероприятий. В случае необходимости от системы РСЧС готово к реагированию более 15 тысяч человек и около 3 тысяч единиц техники Михаил Комаров, Заместитель управления Гражданской защиты Главного управления МЧС России по ЛенобластиСпециалисты

отметили, что данные мероприятия необходимы для предотвращения заторов и недопущения подтопления близлежащих населенных пунктов. Кроме представителей ГУ МЧС по региону в событии приняли участие сотрудники управления гражданской обороны, пожарно-спасательной службы и местной администрации, полицейские и врачи скорой помощи.

Правительство выделило более полумиллиона рублей, чтобы провести серию подобных ледоврзывательных операций. В качестве заряда использовался аммонит. Его заложили в специальносозданные для этого 20 лунок. Благодаря новому способу подрыва, специалисты справились с задачей на несколько часов быстрее, чем обычно. Через неделю ГУ МЧС проведет облет территории, чтобы проверить действенность метода.

А в Петербурге службы очищают дороги города с помощью влажной уборки.

Фото и видео: ГУ МЧС по Ленобласти

