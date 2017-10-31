Появилось видео конфликта митингующих с полицией в Нальчике

В сети появилось видео столкновения полиции и протестующих у здания мэрии в Нальчике.

В сеть проникло видео конфликта протестующих и полиции у здания мэрии в Нальчике.



Как сообщают СМИ, 31 октября у здания мэрии в Нальчике прошел несанкционированный митинг. Жители Вольного Аула требовали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Протестующие хотели говорить с мэром, но в итоге встретится удалось только с правоохранителями, которые сдерживали наплывы толпы.



В результате этого были задержаны несколько человек и доставлены в отдел для выяснения всех обстоятельств.



Как рассказал один из участников акции, причиной беспорядков послужил и арест одного из главных активистов, которого утром забрали из собственного дома.





Видео: YouTube/Nalchik KBR

