Появилось видео, как японец сыграл Despacito на двух калькуляторах

Житель Японии сыграл на калькуляторах популярный хит "Despacito" певца Луиса Фонси. Забавный видеоролик накануне появился в сети.

Пользователей сети удивили кадры, на которых японец сыграл на двух калькуляторах популярный хит "Despacito" певца Луиса Фонси.



Видеоклип на песню в августе этого стал самым популярным и обсуждаемым на Youtube. Его посмотрели более 3,5 млрд раз.



Как сообщает "Петербургский дневник", вторым хитом в исполнении виртуоза на калькуляторах стала композиция Эда Ширана Shape Of You. По словам автора видео, "музыкальные" калькуляторы AR7778 он приобрел через интернет.



Видео: YouTube/it`s a small world