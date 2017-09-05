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Появилось видео, как японец сыграл Despacito на двух калькуляторах

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Житель Японии сыграл на калькуляторах популярный хит "Despacito" певца Луиса Фонси. Забавный видеоролик накануне появился в сети.

Пользователей сети удивили кадры, на которых японец сыграл на двух калькуляторах популярный хит "Despacito" певца Луиса Фонси.

Видеоклип на песню в августе этого стал самым популярным и обсуждаемым на Youtube. Его посмотрели более 3,5 млрд раз.

Как сообщает "Петербургский дневник", вторым хитом в исполнении виртуоза на калькуляторах стала композиция Эда Ширана Shape Of You. По словам автора видео, "музыкальные" калькуляторы AR7778 он приобрел через интернет.

Видео: YouTube/it`s a small world

 
 
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Категории: Мировые новости

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