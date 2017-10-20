Медведь на рынке не дождался полицейских

Сотрудники полиции и охотоведы не застали дикого зверька на рынке.

Сегодня утром медведь на Камчатке медведь решил зайти на городской рынок. Навести страх на работников ему вполне удалось, а вот поймать дикое животное так и не получилось.

Неожиданного гостя записали камеры видеонаблюдения, затем видео распространили по социальным сетям. На кадрых видно, что пробраться на территорию рынка медведю удалось через калитку, около которой находился микроавтобус. Испугавшийся человек помчал к машине и попытался прогнать животного.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что получили информацию о случившимся, после чего на место "цирка" прибыли полицейские и оъотоведы. Однако было уже поздно, медведь ушел по своим делам.