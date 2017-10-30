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TretyakovaS
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Появилось видео боя НЛО и военного дрона США

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В сети появилось видео, на котором запечатлены попытки американского военного дрона ликвидировать НЛО.

В сеть проникло видео с американского военного беспилотника, на котором запечатлены попытки дрона ликвидировать НЛО.

Беспилотник нанес несколько ударов по НЛО, однако объект скрылся за возвышенностью. Тогда дрон снова предпринял попытку ликвидации, но неопознанный объект выпустил в аппарат несколько лучей света и скрылся.

Многие пользователи считают, что видео лишь фейк, однако некоторые все-таки уверены - это была попытка инопланетян установить контакт с Землей.  

Видео: YouTube/UFO Today

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Категории: Мировые новости

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