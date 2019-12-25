Появились подробности смертельного ДТП с подростками в Татарстане

Предположительно, погибшие и выживший подросток приехали из соседней Республики Марий Эл.

В ДТП в Татарстане погибли шестеро несовершеннолетних. Выжил 16-летний юноша, он поступил в реанимацию с 40% ожогов, сообщил источник 360.ru.

Смертельная авария произошла на улице Волжская в Зеленодольске. По предварительным данным, перед ДТП подросток сказал, что поехал "к хорошему другу".

Жертвами ЧП стали шесть человек, предположительно жители Республики Марий Эл в возрасте от 16 до 18 лет. Одного из находившегося в машине госпитализировали в тяжелом состоянии.

Смотреть без слез невозможно. Руки забинтованы, обе ноги забинтованы. Все тело в ожогах Собеседник издания.

Личности погибших и пострадавшего, а также обстоятельства аварии устанавливаются. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Региональная прокуратура взяла расследование под свой контроль.

Фото: Макс / ГУ МЧС по Татарстану