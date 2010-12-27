Появились подробности дела об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе

Перед жутким инцидентом в служебном кабинете произошла потасовка, пишет kp.ru со ссылкой на источник.

СМИ опубликовали подробности дела об изнасиловании 23-летней девушки-дознавательницы. Сообщается, что перед жутким инцидентом в служебном кабинете произошла потасовка, пишет kp.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что девушка испытывала симпатию к одному из сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании.

Издание информирует, что в потасовке участвовали потерпевшая и еще одна сотрудница МВД. Обе девушки проявляли симпатию к одному и тому же полицейскому.

На этой почве у них возникла ссора, переросшая в потасовку, после чего второй девушке пришлось покинуть кабинет.

Ранее Piter.tv опубликовал видео из здания суда, где прошло заседание по избранию меры пресечения полицейским, которые обвиняются в изнасиловании коллеги.

Напоминаем, что инцидент произошел с 29 на 30 октября. Согласно данным СМИ, в тот день начальник отдела МВД по Уфимскому району пригласил потерпевшую зайти в один из кабинетов отдела под предлогом обсудить рабочие вопросы. Девушка согласилась и проследовала за своим начальником. По её словам, в кабинете находились ещё двое начальников полиции, которые распивали спиртные напитки. Потерпевшая утверждает, что мужчины, находившиеся в стадии алкогольного опьянения, напали на неё, после чего насиловали и били до утра. На следующее утро она пришла в Следственный комитет, где рассказала о произошедшем и написала на мужчин заявление.

Фото: ВКонтакте/Николай Фомин