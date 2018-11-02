Опубликовано видео из здания суда, где идет заседание по избранию меры пресечения полицейским, которые обвиняются в изнасиловании коллеги

В сети опубликованы первые кадры из здания суда.

В Уфе сейчас проходит заседание суда по избранию меры пресечения трем сотрудникам полиции, которые изнасиловали дознавателя МВД.

Первоначальными следствиями действиями установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району.

Как сообщали СМИ, на пьяную вечеринку потерпевшую привела подруга, которая сейчас проходит по делу свидетелем. Стали известны результаты первых биоэкспертиз, которые подтверждают факт изнасилования молодой сотрудницы полиции.

Сейчас в закрытом режиме проходит заседание суда по избранию меры пресечения подозреваемым. В здании суда много журналистов, но никого внутрь не пускают. На первых кадрах видео видно, что один из подозреваемых идет в капюшоне, в окружении полицейских с собаками.

Видео: HUE, Mash