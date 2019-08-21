Появились подробности ЧП на улице Дыбенко

Всем пострадавшим из-за прорыва трубы оказали медицинскую помощь.

Днем 21 августа на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко прорвало трубу в результате гидравлических испытаний, есть пострадавшие. Подробности инцидента рассказали Piter.TV в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга".

В среду предприятие проводило испытания теплосетей на плотность и прочность в Невском районе, они необходимы для того, чтобы выявить возможные дефекты и исправить неполадки перед началом отопительного сезона.

Очевидцы сообщили о том, что во время прорыва трубы в прохожих попали песок и камни. Некоторые успели перебежать дорогу, так как в тот момент на перекрестке горел разрешающий сигнал светофора, однако без пострадавших не обошлось. Как сообщили в пресс-службе, точное количество людей, которые находились в зоне аварии, на данный момент не установлено.

На место происшествия приехали экстренные службы, опасный участок огородили. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет.

Также в зону испытания теплосетей 21 августа вошел Российский проспект.

Видео: Piter.TV