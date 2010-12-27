Появились пикантные подробности родов Бейонсе

Пикантные подробности родов Бейонсе удивили поклонников. Оказалось, что роды у звезды принимал врач семьи Кардашьян.

В СМИ появилась информация о том, что роды у королевы современного R&B Бейонсе принимал врач семьи Кардашьян.



Месяц назад в звездной семье Бейонсе и Джей Зи произошло пополнение. Сама певица не давала подробных комментариев, но поделилась в Instagram снимком с новорожденными близнецами. Желая выяснить подробности, журналисты нашли копию свидетельства о рождении детей певицы.



Из документа стало известно, что близнецы появились на свет 13 июня в 5:30 утра. Первой родилась девочка, а через несколько секунд – ее брат.



Врачом-акушером был доктор Пол Крэйн – семейный врач семьи Кардашьян. Он помогал появиться на свет детям Ким, Кортни и дочке брата Ким.



Близнецов назвали Руми и Сэр. Пара решила обойти традиции и не давать детям второе имя. Эту информацию подтвердила и мать певицы Тина Ноулз.



Текст: Анна Курылёва



Фото: Инстаграм/beyonce