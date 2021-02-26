Сын экс-министра Албина нанёс знакомому не менее семи ударов ножом

В санузле его квартиры нашли нож со следами крови. Подозреваемый, по данным источника, был безработным и много пил.

Сын бывшего министра регионального развития РФ и экс-вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Александр Хотин нанёс знакомому не менее семи ударов ножом. Новые подробности убийства 54-летнего Александра Куманцова сообщил Telegram-канал Mash, пишет Life.ru.

По данным канала, четыре ранения пришлись в область шеи, также были порезаны висок, ухо и щека. Несмотря на тяжёлые ранения, пострадавший смог выбраться из квартиры на улице Говорова в Москве, стучал в двери соседей и потерял сознание уже на улице. Очевидцы вызвали скорую, мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти, подключили к ИВЛ, но спасти не удалось.

После убийства Хотин покинул Москву и отправился к бывшей жене на дачу в Можайск, где его задержали. Соседи рассказали, что незадолго до трагедии от него ушла жена, забрав собаку.

Ранее мы сообщили о том, что на Ладожском вокзале полиция задержала мужчину, укравшего телефон у 68-летнего пассажира.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте