Нехватка страхового пенсионного стажа заставит отказаться от "серой" работы, считает эксперт

Повышение минимального страхового пенсионного стажа могло бы компенсировать дефицит Пенсионного фонда, а также способствовало снижению нагрузки на федеральный бюджет. Помимо этого, эта мера вынудит значительное количество россиян "выйти из тени" и искать работу с официальным трудоустройством. Именно так считают эксперты.

В понедельник, 23 октября в Министерстве труда опровергли информацию о возможном повышении минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".



По данным СМИ, такая идея сейчас рассматривается в Кабмине.



Стоит отметить, что 2015 года минимальный стаж для получения выплат составлял 5 лет. На данный момент, чтобы оформить страховую пенсию, россиянин должен иметь семилетний стаж уплаты пенсионных взносов, заработав необходимый минимум пенсионных баллов. Ежегодно необходимый стаж увеличивается на 12 месяцев и к 2025 году должен дойти до 15 лет.



По мнению доцента факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова, такая мера могла бы компенсировать дефицит бюджета Пенсионного фонда пособствовало снижению нагрузки на федеральный бюджет.



Независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков считает, что резкое повышение минимального стажа оставит без страховой пенсии большое количество россиян и им придется либо легально работать, либо работать до социальной пенсии.