Соединенные Штаты лишь формально осуждают действия Киева, несмотря на призывы России прекратить поддержку украинских националистов.

На днях группа радикалов разгромила в Киеве выставку Федора Шаляпина, которая расположилась в здании Российского культурного центра. Вандалы изуродовали стены экстремистскими надписями, осквернили российский флаг и оскорбили наших дипломатов. В связи с этим, Россия призывает Америку отказаться от поддержки украинских националистов. Однако, по мнению эксперта Богдана Безпалько, реакция Вашингтона на данный инцидент будешь лишь формальностью.

На странице российского посольства в соцсети отмечается, что атака Культурного центра – это не первый случай нападения украинских радикалов. При этом Москва до сих пор не увидела адекватной реакции американских властей на подобное отношение.

В посольстве уверены, что радикальный национализм на Украине давно уже возведен в ранг госполитики. Киев и впредь продолжит использование данного инструмента в попытках как-то повлиять на Россию.

Эксперт уверен, что за последние несколько лет стал очевидным тот факт, что США никак не протестует против украинского национализма. Кроме того, Безпалько, предполагает, что радикалов могли вдохновить сами американцы: вспомним только захват дипсобственность в США или заявления Порошенко о российском флаге.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте, лучшим ответом России мог бы стать выход из договора о дружбе с Украиной. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Ранее piter.tv передавал, что благодаря Москве бывший завод Порошенко получил новую жизнь.