Потеплеет до +11 градусов в Петербурге 22 марта

Воскресенье, 22 марта, порадует петербуржцев по-настоящему весенней погодой. В городе ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +11 градусов, сообщают синоптики.

В Северной столице небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный: ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью составит +1…+3 градуса, днём поднимется до +9…+11 градусов, в прибрежных районах будет прохладнее — местами до +5 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём начнёт слабо понижаться.

В 47 регионе также небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный: ночью 3–8 м/с, днём 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днём +8…+13 градусов, у водоёмов местами до +5 градусов. Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет слабо понижаться.

