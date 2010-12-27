Двоих пострадавших школьниц Петербурга выписали из больницы

Еще одна отправится домой в ближайшее время.

Петербургские школьницы, травмированные упавшей с крыши здания наледью, выписаны из больницы. Двоих девочек отправили домой, а третья осталась лежать в палате: у нее зафиксирован ушиб позвоночника.

Отметим, что инцидент с обрушением произошел 9 февраля на загородном проспекте. На девятилетнюю школьницу упала глыба снега. К медикам пострадавшая попала с сотрясением мозга, ушибами и переломом лицевых костей. Юную петербурженку сразу же отправили в реанимационное отделение, а после перевели в стационар.

Второй жертвой некачественной уборки коммунальщиков стала 15-летняя девочка. Она пострадала на Лермонтовском проспекте 11 февраля. Врачи диагностировали сотрясение, ушиб и повреждение левого плеча. За состоянием пациентки наблюдают невролог и МРТ.

Последней жертвой стала 13-летняя жительница города. Она попала под "лавину" в Парголово. Позже специалисты выяснили, что у пострадавшей ушиб позвоночника и почки. Медики боялись, что у пациентки компрессионный перелом, но все обошлось.

Напомним, что бывшие начальники ФНС в Петербурге обвиняются во взятке и мошенничестве.

Фото: Piter.tv