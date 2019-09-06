Пострадавшие от топора петербуржца трейдеры подозреваются в мошенничестве

Петербуржцы стали сообщать о том, что они тоже стали жертвами псевдотрейдеров.

В четверг, 5 сентября, городской суд обжаловал меру пресечения мужчине, устроившему бойню в бизнес-центре на площади Конституции 30 июля. Александр Скрипкин находится под стражей после того, как обвинил финансистов в мошенничестве и напал на них с топором. О продолжении истории рассказал "Петербургский дневник".

Двоих пострадавших - Павла Чепеленко и Владимира Кузовлева - отвезли в больницу с рублеными ранами спины, однако оказалось, что один из них даже не поступал в медицинское учреждение. В Следственном комитете отметили, что, даже если потерпевшие чувствуют себя нормально, это не снимает ответственности с нападавшего.

По словам Скрипкина, он напал на трейдеров из-за того, что сотрудники компании обманули его на полтора миллиона и не согласились возвращать деньги. После инцидента с жалобами на финансистов стали обращаться и другие петербуржцы. По данному факту возбудили уголовное дело, хоть и без конкретных обвиняемых. Ущерб от противоправных действий, если они подтвердятся, мог составить около миллиарда рублей. На данный момент офис компании закрылся.

Александр Скрипкин признал свою вину и далее будет участвовать в следственном эксперименте, чтобы показать, как произошел инцидент. После этого подсудимого ждет стационарная судебная экспертиза.

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