19-летнего водителя ВАЗ-2105 доставили в больницу на вертолете

Авария произошла на КАД в субботу, 28 октября.

Девятнадцатилетнего водителя ВАЗ-2105 доставили вертолетом в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе после аварии на КАД вечером 28 октября. Об этом сообщает Национальная служба санитарной авиации.

У молодого человека закрытая черепно-мозговая травма, травма шейного отдела позвоночника и ушибленное надбровье. Авария произошла около 19:20: Volkswagen врезался в ВАЗ-2105. Помимо водителя отечественного автомобиля пострадали три человека в другой машине, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург