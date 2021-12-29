Постоянная выставка "Галерея Петра Великого" открылась в Эрмитаже

В частности, на выставке можно увидеть полотно "Полтава", седло Карла XII, костяное паникадило, сделанное самим Петром, вещи из мемориального кабинета Петра Великого.

В Государственном Эрмитаже 14 января начала работу постоянная экспозиция "Галерея Петра Великого". На ней представили личные вещи императора, произведения искусства, которые окружали царя, и предметы петровской эпохи.

Выставку приурочили к 300-летию провозглашения России империей, а также к 300-летию подписания Ништадтского мира и завершения Северной войны. По словам Пиотровского, к концу года у выставки появятся дополнительные залы. В частности, на выставке можно увидеть полотно "Полтава", седло Карла XII, костяное паникадило, сделанное самим Петром, вещи из мемориального кабинета Петра Великого.

"Газпром" выступил спонсором проекта, а также купил витрины для выставки "Галерея Петра Великого".

Ранее Алые паруса и Ночь музеев посвятят 350-летию Петра I. Стало известно, какие масштабные мероприятия, посвященные Петру Великому, запланированы в этом году.

Фото: Вконтакте / Государственный Эрмитаж