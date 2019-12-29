Посольство РФ предостерегло сограждан от поездок в Италию

Посольство РФ в Италии рекомендовало гражданам не посещать северные регионы страны. Предостережения связаны с распространением там коронавируса.
Рекомендацию российское посольство опубликовало у себя в Twitter.
- Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии, посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью, - сообщает представительство России в Италии.
Очаги и наибольшее число заражённых находятся в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.
Пока в Италии коронавирусом не заразился ни один россиянин.
Обсуждение ( 0 )