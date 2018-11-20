Посмертный клип Децла собрал более 700 тысяч просмотров

По задумке, этот трек, как и вся пластинка, посвященная реинкарнации, должен был стать частью саундтрека к фильму.

Посмертный клип Кирилла Толмацкого, известного как Децл, собрал более 700 тысяч просмотров на YouTube. Видео выложила жена репера на Ютуб-Канале Detsl aka Le Truk 5 февраля. По задумке, этот трек, как и вся пластинка, посвященная реинкарнации, должен был стать частью саундтрека к фильму.

Спи спокойно, Легенда.... Ощущение, что умерла моя юность. Спасибо за творчество, Кирюха! самый популярный комментарий под видео



Кирилл Толмацкий, известный как Децл и Le Truk, умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после своего выступления в Ижевске. Врачи около получаса пытались спасти жизнь певца, но все оказалось тщетно. Предварительной причиной смерти Децла назвали сердечную патологию. Похороны певца прошли 6 февраля на Пятницком кладбище.

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Видео: Detsl aka Le Truk/ Youtube