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Последствия апрельского снегопада в Ленобласти разгребают 400 машин
Сегодня, 13:00
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Последствия апрельского снегопада в Ленобласти разгребают 400 машин

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Дорожники заняты экстренной уборкой трасс.

В уборке дорог 47-ого региона от выпавшего снега задействовано 400 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета.

Магистрали обрабатываются с помощью соли, пескосоляной смеси и солевого раствора. Скоро работы может прибавится – синоптики обещают дальнейшие колебания температуры от -8 до +6 градусов. Кроме того, вероятно выпадение осадков: высота снега может достигать до 7 сантиметров.

Ранее мы сообщали о том,что синоптики рассказали, когда установится жара, "убивающая" коронавирус

Фото: Пресс-служба дорожного комитета

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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