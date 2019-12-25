Последствия апрельского снегопада в Ленобласти разгребают 400 машин

Дорожники заняты экстренной уборкой трасс.

В уборке дорог 47-ого региона от выпавшего снега задействовано 400 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета.

Магистрали обрабатываются с помощью соли, пескосоляной смеси и солевого раствора. Скоро работы может прибавится – синоптики обещают дальнейшие колебания температуры от -8 до +6 градусов. Кроме того, вероятно выпадение осадков: высота снега может достигать до 7 сантиметров.

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Фото: Пресс-служба дорожного комитета