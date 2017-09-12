Во Владивостоке зрители рыдали на предпоказе "Матильды"

Владивосток одним из первых увидел новую киноленту Алексея Учителя.

Во Владивостоке состоялся предпремьерный показ картины Алексея Учителя “Матильда”. Билеты на показ были распроданы за несколько часов. По сообщениям “РИА Новостей”, фильм аудитории понравился. Зрители выходили из зала со слезами на глазах.

Отмечается, что сеанс не омрачили никакие действия со стороны православных активистов, которые решили не приходить. Напомним, что некоторые верующие считают себя оскорбленными, поскольку образ царя Николая Второго представлен в искаженном виде. Их также не устраивает сюжетная любовная линия канонизированного правителя и балерины Матильды Кшесинской.

В этот же день предпоказ должен был пройти в Москве, однако, его пришлось отменить по техническим причинам.

Напомним, что официальная премьера картины назначена на 25 октября.