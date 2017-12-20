В Неве и Карповке собрали около тонны нефти

Службы ликвидировали разлившееся топливо из акватории Невы.

19 декабря в Неве собрали более 950 кг нефтяной смеси, сообщили в комитете по природопользованию Петербурга.

Около 600 кг топлива собрали в Сверловской набережной за последние сутки, и еще 350 кг было ликвидировано из реки Карповки.

Неву обработали активной пеной, а также в операции участвовали ледокол "Невская Застава", нефтесборщик-бонопостановщик "Редут", вакуумная машина, лодка типа "Фьорд" и бригада быстрого реагирования на спецтранспорте.

На данный момент "Редут" продолжает патрулировать загрязненные участки, но ограждения уже сняты.

Ранее Piter.tv сообщал, что в жители города разглядели в Неве нефтяное пятно.

Видео: Piter.tv