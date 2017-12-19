Жители города разглядели в Неве нефтяное пятно

Службы ликвидируют нефтеразлив.

18 октября бдительные петербуржцы сообщили, что по Большой Невке вдоль Выборгской набережной медленно плывет нефтяное пятно.

Один из очевидцев отметил, что масляная пленка виднеется и на реке Карповке.

Пользователи соцсетей рассказали, что данное явление уже стало привычным, но в то же время это мало кого радует.

Стоит отметить, что водозабор для обеспечения Центрального района ведется с Невы. Время разложения топливной пленки составляет от 1 до 7 дней. Службы уже выехали на место для ликвидации загрязнения.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург , Piter.tv

Видео: Piter.tv