Жители города разглядели в Неве нефтяное пятно

18 октября бдительные петербуржцы сообщили, что по Большой Невке вдоль Выборгской набережной медленно плывет нефтяное пятно.
Один из очевидцев отметил, что масляная пленка виднеется и на реке Карповке.
Пользователи соцсетей рассказали, что данное явление уже стало привычным, но в то же время это мало кого радует.
Стоит отметить, что водозабор для обеспечения Центрального района ведется с Невы. Время разложения топливной пленки составляет от 1 до 7 дней. Службы уже выехали на место для ликвидации загрязнения.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург , Piter.tv
Видео: Piter.tv