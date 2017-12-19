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Жители города разглядели в Неве нефтяное пятно

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Службы ликвидируют нефтеразлив.

18 октября бдительные петербуржцы сообщили, что по Большой Невке вдоль Выборгской набережной медленно плывет нефтяное пятно.

Один из очевидцев отметил, что масляная пленка виднеется и на реке Карповке. 

Жители города разглядели в Неве нефтяное пятно

Пользователи соцсетей рассказали, что данное явление уже стало привычным, но в то же время это мало кого радует.

Жители города разглядели в Неве нефтяное пятно

Стоит отметить, что водозабор для обеспечения Центрального района ведется с Невы. Время разложения топливной пленки составляет от 1 до 7 дней. Службы уже выехали на место для ликвидации загрязнения. 

Жители города разглядели в Неве нефтяное пятно

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург , Piter.tv

Видео: Piter.tv

 

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Теги: в неве разлили нефть , новости спб , происшествия , экология
Категории: Картина дня Новости СПб Происшествия

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