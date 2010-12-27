В Фонтанке заметили радужные пятна нефти

Росприроднадзор опроверг теорию аварийных выбросов.

В Санкт-Петербурге 18 апреля в реке Фонтанке заметили шлейф нефтяных продуктов. По версии Росприроднадзора, отходы попали в воды из-за дождя, который смыл грязь с дорог.

Государственный инспектор Департамента Росприроднадзор по СЗФО подтвердил наличие вредных выбросов, сообщает пресс-служба ведомства. Пятна растянулись по всей реке Фонтанке со стороны набережной Кутузова. Также "радугу" заметили на Неве.

В департаменте отметили, что аварийных сбросов обнаружено не было, а пленка сама по себе очень тонкая. Такое могло произойти из-за смыва через ливневую канализацию. Меры по очистке предпримет ГУП "Пиларн".

Фото: Pixabay