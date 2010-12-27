После ужасного ДТП на Невском петербуржцы устроят серию одиночных пикетов

Напомним, инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье. На автомобиле BMW X6 Касымов выехал на тротуар, где сбил группу пешеходов. В аварии погибли два человека - гражданин США и москвичка, ещё трое получили травмы

После ужасного ДТП на Невском горожане устроят серию одиночных пикетов. Об этом сообщили в петербургском велосообществе.

Цель акции - привлечение внимания Властей города и ГИБДД к необходимости заняться повышением безопасности движения в Петербурге.

Сбор (на акцию 26 февраля) в 13:00 на выходе из станции метро "Площадь Восстания", затем участники возложат цветы к месту трагедии и распределятся вдоль Невского проспекта на расстоянии 50 метров друг от друга, что соответствует нормам закона сказано в сообщении

Напомним, инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье. На автомобиле BMW X6 Касымов выехал на тротуар, где сбил группу пешеходов. В аварии погибли два человека - гражданин США и москвичка, ещё трое получили травмы

Следствие ходатайствовало об аресте виновника, потому что он имеет загранпаспорт и может скрыться. Адвокат Касымова обещал, что его клиент окажет помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Ранее мы сообщали о том, что Сбившего людей на Невском проспекте арестовали до 23 апреля

Фото:pixabay