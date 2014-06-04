Сбившего людей на Невском проспекте арестовали до 23 апреля

Адвокат Касымова обещал, что его клиент окажет помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Виновника смертельной аварии на Невском проспекте Мурада Касымова арестовали до 23 апреля. В суде мужчина заявил, что раскаивается в содеянном.

Следствие ходатайствовало об аресте виновника, потому что он имеет загранпаспорт и может скрыться. Адвокат Касымова обещал, что его клиент окажет помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Напомним, инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье. На автомобиле BMW X6 Касымов выехал на тротуар, где сбил группу пешеходов. В аварии погибли два человека - гражданин США и москвичка, ещё трое получили травмы.

Видео: Piter.TV