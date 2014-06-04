Минивэн снес ограждение и врезался в столб на Невском проспекте

В этот раз обошлось без пострадавших.

Днем 26 февраля пользователи интернета сообщили об очередной аварии, которая случилась на Невском проспекте. По словам очевидцев, водитель минивэна не справился с управлением и врезался в столб. По пути машина снесла ограждение. В сети появились фотографии с места происшествия.

Горожане считают, что Невский проспект начинает превращаться в аномальную зону, поскольку аварии в этом месте стали происходить довольно часто. Напомним, в ночь на 24 февраля возле дома №55 автомобиль BMW вылетел на тротуар и сбил пятерых пешеходов. Двое из них погибли, трое лежат в больнице в тяжелом состоянии.

В этот раз обошлось без жертв. Однако жители Петербурга просят ограничить скорость в центре города до 40 км/ч и вывесить камеры на всех перекрестках.

Ранее мы писали, что на месте страшной аварии в центре города появился стихийный мемориал.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург