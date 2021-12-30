После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело

Подозреваемые дали признательные показания.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства медвежонка на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили представители пресс-службы местной прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что трагедия зафиксирована 30 июля около населенного пункта Салым в Нефтеюганском районе. Автомобилисты заметили хищника, гуляющего по трассе. Предположительно зверь не успел вернуться в лес из-за того, что несколько мужчин начали стрелять в дикого гостя. Журналисты уточнили, что после совершения преступления браконьеры загрузили тушу животного в багажник и увезли с собой.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (за незаконную охоту, совершенную с причинением особо крупного ущерба). пресс-служба прокуратуры по ХМАО

В настоящее время ход расследования контролируется региональной прокуратурой.

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Фото и видео: МВД по ХМАО, Telegram / SHOT