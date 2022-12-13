После травмирования детей в Московском парке Победы завели уголовное дело

Инцидент произошел 8 мая на детской площадке, где обрушилась канатная паутина игровой конструкции "Паук".

После травмирования двоих детей в Московском парке Победы завели уголовное дело по статье "Халатность". Об этом 10 мая рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Инцидент произошел 8 мая на детской площадке, где обрушилась канатная паутина игровой конструкции "Паук". Двоих юных петербуржцев 2012 и 2013 годов рождения доставили в больницу. Известно, что сейчас площадка закрыта.

Ранее на строительной площадке в Шушарах повредилась стрела башенного крана. Конструкция повредилась перед началом рабочего дня.

Фото: Piter.tv

