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После травмирования детей в Московском парке Победы завели уголовное дело
Вчера, 22:42
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После травмирования детей в Московском парке Победы завели уголовное дело

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Инцидент произошел 8 мая на детской площадке, где обрушилась канатная паутина игровой конструкции "Паук".

После травмирования двоих детей в Московском парке Победы завели уголовное дело по статье "Халатность".  Об этом 10 мая рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Инцидент произошел 8 мая на детской площадке, где обрушилась канатная паутина игровой конструкции "Паук". Двоих юных петербуржцев 2012 и 2013 годов рождения доставили в больницу. Известно, что сейчас площадка закрыта. 

Ранее на строительной площадке в Шушарах повредилась стрела башенного крана. Конструкция повредилась перед началом рабочего дня.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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