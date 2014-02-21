После смертельного ДТП на трассе "Кола" правоохранители начали проверку

В результате аварии погибли два человека.

Полиция начала проверку после жесткого ДТП на 130-м километре по трассе "Кола". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в субботу, 6 ноября.

Инцидент произошел в пятницу, 5 ноября, около 14:30 дня. Автомобиль "Рено Сандеро", за рулем которого находилась 52-летняя женщина, выехал на встречную полосу, ударился об ограждение и улетел в кювет. В результате случившегося водитель скончался. 59-летняя пассажирка попала в больницу, где позже погибла от полученных травм.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ДТП с дракой и криками произошло в субботу утром на проспекте Энтузиастов.

Фото: Piter.tv