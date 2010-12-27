После смертельного ДТП на трассе "Вологда - Новая Ладога" возбудили уголовное дело

Вечером 24 августа после ДТП в Тихвинском районе погиб один человек, трое пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после аварии на 459-м км трассы "Вологда - Новая Ладога", в результате которой погиб один человек. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Смертельное ДТП произошло вечером 24 августа. Правоохранители установили, что водитель "Фольксвагена" 1994-го года рождения выехал на встречную полосу и врезался в "Вольво" с прицепом. После этого "Фольксваген" столкнулся с "Фиатом", за рулем которой находится 36-летний мужчина. Водитель "Фиата" скончался в больнице от полученных травм, также есть трое пострадавших, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего Следственный отдел ОМВД России по Тихвинскому району Ленобласти возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель скончался за рулем "Газели" на Октябрьской набережной.

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