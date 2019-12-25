В МДТ больше не будут использовать настоящих животных на сцене.

Малый драматический театр — Театр Европы в Петербурге отказался от участия живых животных в постановке "Повелитель мух". Вместо настоящего поросёнка в спектакле теперь используют аудиозапись визга свиней. Об этом сообщили в официальном сообществе театра во "ВКонтакте" 21 ноября.

В МДТ уточнили, что изменения вступили в силу 20 ноября. По заявлению театра, запись представляет собой звуковой эффект, который достоверно передаёт необходимый звук. При её создании животных не использовали, никто из них не пострадал.

Поводом для изменений стала критика зрителей после одного из ноябрьских показов. 5 ноября в телеграм-канале веганского сообщества "Веган-сливы" опубликовали обращение посетительницы спектакля. Она рассказала, что на сцене использовали живого поросёнка, которого, по её словам, актёры держали за задние ноги и проводили ножом по телу. Зрительница также утверждала, что животное дёргалось.

Публикация вызвала возмущение в социальных сетях. Пользователи потребовали отказаться от использования живых животных в театральной постановке.

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Фото: Piter.TV