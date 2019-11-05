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После прорыва трубы на Олеко Дундича, где обварился пенсионер, возбудили дело

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Мужчина получил 20 % термических ожогов тела и попал в реанимацию.

В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы на улице Олеко Дундича. Во время происшествия серьезно пострадал пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по городу.

Инцидент произошел 31 октября. В результате ЧП в отделение ожоговой реанимации экстренно госпитализировали 87-летнего мужчину. Он получил 20 % термических ожогов тела, и находится в тяжелом состоянии.

По результатам доследственной проверки было решено возбудить уголовное дело по статье "Халатность". Расследование продолжается. Правоохранители ищут виновных в происшествии.

Ранее мы писали, что во дворе улицы Вавилова прорвало трубу.

Видео: Piter.TV

Теги: ожоги, прорыв трубы, реанимация, халатность
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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