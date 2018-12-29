После прогулки по Невскому району петербуржец остался с синяками и без айфона

Полиция возбудила уголовное дело.

Вечером 5 января в Невском районе Петербурга неизвестные напали со спины на местного жителя, ударили по голове и забрали iPhoneX и банковские карты.

По информации ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел около 20:30 около дома 8, корпус 1 на проспекте Елизарова. 28-летний пострадавший рассказал в полиции, что его ударили по голове, вырвали телефон стоимостью 83 тысячи рублей и банковские карты.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Злоумышленники разыскиваются.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в доме на Невском из-за коммунальной аварии заволокло паром всю парадную.

Фото: Pixabay.com