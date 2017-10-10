В Москве полицейские проводят проверку после поджога издательства "Наука".

Как сообщает "Росбалт", в Москве полиция проводит проверку после поджога издательства "Наука".



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Напоминаем, что ранее неизвестные бросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью в подвал типографии издательства "Наука". Произошло возгорание на площади 2 кв. м., оно было потушено за 10 минут.