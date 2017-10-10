Как сообщает "Росбалт", в Москве полиция проводит проверку после поджога издательства "Наука".
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напоминаем, что ранее неизвестные бросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью в подвал типографии издательства "Наука". Произошло возгорание на площади 2 кв. м., оно было потушено за 10 минут.
Вчера, 21:58
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Полиция проводит проверку после поджога издательства "Наука"
В Москве полицейские проводят проверку после поджога издательства "Наука".
Как сообщает "Росбалт", в Москве полиция проводит проверку после поджога издательства "Наука".