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Вчера, 21:58
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Полиция проводит проверку после поджога издательства "Наука"

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В Москве полицейские проводят проверку после поджога издательства "Наука".

Как сообщает "Росбалт", в Москве полиция проводит проверку после поджога издательства "Наука".

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, что ранее неизвестные бросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью в подвал типографии издательства "Наука". Произошло возгорание на площади 2 кв. м., оно было потушено за 10 минут.  

Теги: издательство наука , новости москвы , новости россии , происшествия
Категории: Новости России

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