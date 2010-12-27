Двухлетнего петербуржца госпитализировали после неудачного обрезания на дому

Мальчика увезли в больницу с кровотечением в состоянии средней тяжести.

В ночь с 11 на 12 февраля в 44-е отделение полиции поступила телефонограмма из детской городской больницы № 2. По словам медиков, к ним 11 февраля в 21:14 поступил двухлетний мальчик в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мальчика увезли в больницу из квартиры дома №27/3 по Богатырскому проспекту. У юного пациента диагностировали обильное кровотечение из раны в паху.

Родители пояснили, что вызвали на дом хирурга из поликлиники №102, который произвел неудачное обрезание крайней плоти. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что пятилетнему ребенку сделали неудачное обрезание в квартире на Спасской.

Фото: Piter.TV