После каникул часть СПбГУ перейдет на дистанционное обучение

На дистанционное обучение переведут невакцинированных студентов и преподавателей.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) после каникул введут частичную удаленку. На дистанционное обучение будут переведены некоторые факультеты. Об этом сообщила пресс-служба университета.

На дистанционное обучение переведут невакцинированных студентов и преподавателей. На данный момент девять студенческих коллективов не достигли 40% привитых, она будут учиться удаленно.

В 20 коллективах, где более 40% привитых, занятия будут проходить в университете.

Также студенты РГИСИ начнут новый семестр на удаленке.

Фото: Piter.tv