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После каникул часть СПбГУ перейдет на дистанционное обучение
Сегодня, 8:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После каникул часть СПбГУ перейдет на дистанционное обучение

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На дистанционное обучение переведут невакцинированных студентов и преподавателей.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) после каникул введут частичную удаленку. На дистанционное обучение будут переведены некоторые факультеты. Об этом сообщила пресс-служба университета.

На дистанционное обучение переведут невакцинированных студентов и преподавателей. На данный момент девять студенческих коллективов не достигли 40% привитых, она будут учиться удаленно. 

В 20 коллективах, где более 40% привитых, занятия будут проходить в университете.

Также студенты РГИСИ начнут новый семестр на удаленке.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, обучение, спбгу
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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