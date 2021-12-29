После каникул часть СПбГУ перейдет на дистанционное обучение

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) после каникул введут частичную удаленку. На дистанционное обучение будут переведены некоторые факультеты. Об этом сообщила пресс-служба университета.
На дистанционное обучение переведут невакцинированных студентов и преподавателей. На данный момент девять студенческих коллективов не достигли 40% привитых, она будут учиться удаленно.
В 20 коллективах, где более 40% привитых, занятия будут проходить в университете.
Также студенты РГИСИ начнут новый семестр на удаленке.
Фото: Piter.tv
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