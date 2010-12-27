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Посетителей ТК "Жемчужная Плаза" эвакуировали
Сегодня, 12:02
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nadiputintseva
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Посетителей ТК "Жемчужная Плаза" эвакуировали

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К комплексу подъехали пожарные.

Утром 14 мая посетителям тогргового комплекса "Жемчужная Плаза" не удалось спокойно пройтись по магазинам и сходить в кино, так как в здании началась эвакуация.

Система оповещения сработала примерно в 11:10. Пока посетители пошли погреться на солнышке около воды, на место происшествия прибыли пожарные. Очевидцы добавили, что дыма и запаха гари внутри комплекса замечено не было.

Обстоятельств случишвегося устанавливаются. Пользователи соцсетей сообщают, что в 11:40 в "Жемчужную плазу" снова начали пускать людей.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что "Новокрестовскую" закрыли, чтобы открыть вместе с "Беговой".

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб Происшествия

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