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Новости Выборг
Поселок Кондратьево отметил 70-летие
Сегодня, 10:24
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nastya960
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Поселок Кондратьево отметил 70-летие

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С праздником жителей поселка поздравил глава Селезневского поселения Сергей Нечунаев.

В субботу, 11 августа, в поселке Кондратьево Выборгского района отметили 70-летие населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С праздником жителей поселка поздравил глава Селезневского поселения Сергей Нечунаев. Он отметил, что главное богатство Кондратьево - это трудолюбивые и энергичные жители. Также он отметил поименно людей, которые привнесли что-то хорошее в жизнь поселка. После них поздравили долгожителей, семьи, которые отмечают "золотую" свадьбу и семьи с недавно рождившимися малышами.

В продолжение праздника состоялся концерт.

Ранее мы сообщали, что в Рощино масштабно отметили 459-летие.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

 

Теги: выборг , выборгский район , кондратьево
Категории: Выборг

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