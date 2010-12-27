Поселок Кондратьево отметил 70-летие

С праздником жителей поселка поздравил глава Селезневского поселения Сергей Нечунаев.

В субботу, 11 августа, в поселке Кондратьево Выборгского района отметили 70-летие населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С праздником жителей поселка поздравил глава Селезневского поселения Сергей Нечунаев. Он отметил, что главное богатство Кондратьево - это трудолюбивые и энергичные жители. Также он отметил поименно людей, которые привнесли что-то хорошее в жизнь поселка. После них поздравили долгожителей, семьи, которые отмечают "золотую" свадьбу и семьи с недавно рождившимися малышами.

В продолжение праздника состоялся концерт.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО