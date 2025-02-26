Помощника депутата Госдумы хотят снять с выборов в Мурино из-за листовок

Кандидат от КПРФ рискует потерять регистрацию из-за агитационных материалов.

В Ленинградском областном суде 31 августа рассмотрят иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания региона от КПРФ Ильшата Нафикова. Коммунист баллотируется по 7-му округу, в который входит посёлок Мурино. Его оппонент, действующий депутат муниципального образования "Муринское городское поселение" Виктор Белоусов ("Справедливая Россия"), обратился в суд с жалобой на агитационные материалы Нафикова.

Поводом для иска стали листовки, в которых говорилось о проведении "предварительного приёма" жителей в рамках депутатской деятельности Сергея Пантелеева, депутата Госдумы, помощником которого является Нафиков. Истец утверждает, что на листовках крупно размещены портрет, имя и фамилия кандидата, а сведения о Пантелееве отсутствуют. Это, по мнению Белоусова, свидетельствует об агитационном характере материалов и их направленности на поддержку Нафикова.

Справедливоросс обнаружил спорные листовки по нескольким адресам и считает, что они повышают узнаваемость коммуниста и его популярность среди избирателей. К иску приложены письма от управляющих компаний Мурино, подтверждающие, что кандидат не обращался за разрешением на размещение материалов.

Выборы в парламент Ленинградской области, а также выборы депутатов Госдумы и дополнительные выборы в пяти муниципальных образованиях пройдут с 18 по 20 сентября.

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Фото: Piter.TV