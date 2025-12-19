Помощник президента Патрушев почтил память о жертвах блокады Ленинграда

Мероприятие прошло накануне 82-й годовщины полного освобождения города от фашистской осады.

Помощник президента России Николай Патрушев посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память защитников и жителей блокадного Ленинграда. Церемония прошла накануне 82-й годовщины полного снятия блокады, которая отмечается 27 января.

В ходе траурной церемонии Патрушев почтил память погибших минутой молчания под звуки метронома — символа несгибаемости осаждённого города. Военный оркестр исполнил государственный гимн России. Затем помощник главы государства возложил венок и цветы к подножию центрального монумента мемориала "Мать-Родина". Пискарёвское кладбище является самым крупным братским захоронением жертв Второй мировой войны: здесь покоятся около 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, бомбёжек и обстрелов, и 70 тысяч воинов-защитников города.

