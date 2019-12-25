Помощник доктора Курпатова заявил, что он обвиняет его в краже из мести

По его словам, у них были романтические отношения.

Помощник доктора Курпатора Алексей Иевский, обвиняемый в краже дорогих часов и украшений, заявил, что вещи были ему подарены. По словам мужчины, начальник написал заявление после любовной ссоры. Об этом пишет АБН.

На суде Иевский заявил, что их отношения с Курпатовым перешли из рабочих в интимные. По его словам, доктор подарил ему дорогие часы и украшения. В краже именно этих вещей его теперь обвиняют.

Иевский объяснил, что причиной ссоры и дальнейшего разрыва стала измена Курпатова, которую он не смог простить.

После того, как я переехал из квартиры, Андрей Курпатов некоторое время просил, потом требовал, чтобы я вернулся к нему. Позже стали поступать угрозы: "Если ты не вернешься, я тебя затаскаю по судам". Отметил Иевский на суде

Он добавил, что может подтвердить свои слова, показав личную переписку с Курпатовым. А пока мужчина находится в СИЗО как минимум до 28 ноября.

Ранее в Московском районе трех подельников уличили в угоне иномарок на 10,8 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Андрей Курпатов. Официальное сообщество