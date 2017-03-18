Получить парковочное разрешение в Петербурге стало проще

Водителям больше не нужно посещать МФЦ, чтобы получить разрешение на парковку.

Как стало известно из данных, размещенных на сайте петербургского Правительства, с 23-го сентября в Северной столице вступило в силу распоряжение, которое значительно упрощает процедуру получения парковочных разрешений на платных стоянках.

Данный процесс полностью перешел на "Госуслуги", избавив водителей от обязанности лично приходить в МФЦ. Чтобы получить парковочное место, заявитель должен будет указать информацию о других владельцах недвижимости. После выбора способа подтверждения их согласия, жильцам за три дня нужно будет подтвердить его. Заявителю доступны три опции предоставления данных о жильцах: через личный кабинет "Госуслуг", либо онлайн, с нотариусом.

Ранее стало известно, что ряд парковок Петербурга перешли на отечественное программное обеспечение.

Фото: Piter.TV