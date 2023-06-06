Петербургские автостоянки перешли на отечественное ПО

Новые автоматизированные системы теперь активны на пяти парковках.

В начале этой недели подошла к завершению программа по переводу городских петербургских автостоянок на отечественные системы. Проект был запущен в 2022-м году, – сообщили в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Теперь новым ПО могут похвастаться пять парковок – в Приморском, Центральном и Московском районах. Новинки расположились на улице Оптиков, Греческой площади, Лиговском проспекте, на Казанской и на 5-м Предпортовом проезде.

Модернизированные автостоянки могут считывать биометрические данные водителей и номера машин. Также функционал "робо-парковок" позволяет производить мониторинг свободных парковочных мест и производить оплату парковки удобным для пользователя способом – наличными или безналичными средствами.

Благодаря такой модернизации, как следует из сообщения пресс-службы Смольного, въезд и выезд автомобилистов стали более быстрыми, а управление стоянками – более эффективным. В ближайших планах: установить на парковках электрозарядные станции мощностью 22 кВт, предназначенные для электрокаров.

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