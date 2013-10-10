Полсотни участников велозаезда La Strada получили травмы из-за нехватки велодорожек в Петербурге

Отчасти большое количество травм и падений связано с пролеганием и организацией маршрута движения велосипедистов.

В Петербурге прошел велозаезд La Strada 13 августа, где учувствовали три тысячи петербуржцев. Об этом рассказали в Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры "Пошли-поехали".

Более 50 участников пострадали в ходе велогонки. Отчасти большое количество травм и падений связано с пролеганием и организацией маршрута движения велосипедистов. Отмечается, что "Пошли-поехали" хочет привлечь внимание к вопросу безопасности, создание необходимой инфраструктуры и условий.

В ассоциации добавили, что "в связи с этим мы предложили принять участие анализе причин многочисленных падений и травм, и на основе этого оптимизировать организацию будущих гонок и заездов".

Фото: Phxere

